İş yerinde 2. kattan asansör boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti

Güncelleme:
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir sucuk fabrikasında çalışan 42 yaşındaki Aysun K. iş yerinde asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çalıştığı fabrikanın 2. kattından asansör boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Oruçreis Mahallesi Karpuzatan Mevkii'nde bulunan bir sucuk fabrikasında çalışan Aysun K. (42) 2. kattan asansör boşluğuna düştü. Olayda kadın işçi ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından Aysun K.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Aysun K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Aysun K.'nin evli ve 4 çocuk annesi olduğu öğrenilirken, 1 çocuğunun da askeri görevini yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
