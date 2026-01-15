Haberler

Kayseri'de 1 buçuk yaşındaki engelli bebek yatağında ölü bulundu

Kayseri'de 1 buçuk yaşındaki engelli bebek yatağında ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 1 buçuk yaşındaki engelli bebek E.H., yatağında hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 1 buçuk yaşındaki engelli bebek, yatağında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Osmanlı Mahallesi Doğanca Sokak'ta meydana gelen olayda, engelli olan 1 buçuk yaşındaki E.H.'yi ebeveynleri yatağında hareketsiz halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

E.H.'nin cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu

Savaş başlayacak mı? İran'ın aldığı kararı Trump duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı

Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde

Türk İHA'ları, komşu ülkede gerilimin tavan yaptığı bölgede
Fenerbahçe'ye karşı 10 kurtarış yapmıştı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu

Fener maçının kahramanıydı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Şanlıurfa'da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye'de bulundu

Komşu ülkede bulunan ceset, Türk vatandaşına ait çıktı
Inter'den Galatasaray'ın teklifine cevap

Inter'den Süper Lig devinin teklifine cevap