Haberler

Sosyal medya paylaşımına dava yolu

Sosyal medya paylaşımına dava yolu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de sosyal medyadan yapılan bir paylaşım, sürücünün ehliyetsiz olduğu iddialarını doğurdu. Polis, ihbar sonrası yaptığı kontrollerde sürücünün ehliyetinin bulunduğunu tespit etti. Sürücünün babası ise paylaşım yapanlar hakkında dava açacağını belirtti.

Kayseri'de sosyal medyadan bir sürücünün ehliyetinin olmadığıyla ilgili yapılan paylaşım polis ekipleri tarafından ihbar sayıldı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde bir olumsuzluğa rastlanmazken, paylaşıma yorum yapan sürücünün babası konuyla ilgili davacı olacağını söyledi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'de sosyal medyadan bir sürücünün ehliyetinin olmadan direksiyona geçtiğiyle ilgili yapılan paylaşım Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ihbar sayılarak, değerlendirmeye alındı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde araç ve sürücü tespit edilirken, sürücünün ehliyetinin bulunduğu tespit edildi. Sürücüye herhangi bir maddeden cezai işlem uygulanmadı.

"Çekenden de yayınlayandan da şikayetçi olacağım"

Öte yandan söz konusu paylaşımın altına yorum yapan sürücünün babası, oğlunun 19 yaşında olduğunu ve ehliyetinin olduğunu söyledi. Baba söz konusu videoyu çekende, paylaşandan da şikayetçi olacağını dile getirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Brezilya'da spor salonunda talihsiz kaza: Müze müdürü hayatını kaybetti

Antrenman felaketle bitti: Şehrin sevilen ismi hayatını kaybetti
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Yolda karşılaşınca silahları çektiler! Bilanço ağır

Yolda karşılaşınca silahları çektiler! Bilanço ağır
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.