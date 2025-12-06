Sosyal medya paylaşımına dava yolu

Kayseri'de sosyal medyadan bir sürücünün ehliyetinin olmadığıyla ilgili yapılan paylaşım polis ekipleri tarafından ihbar sayıldı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde bir olumsuzluğa rastlanmazken, paylaşıma yorum yapan sürücünün babası konuyla ilgili davacı olacağını söyledi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'de sosyal medyadan bir sürücünün ehliyetinin olmadan direksiyona geçtiğiyle ilgili yapılan paylaşım Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ihbar sayılarak, değerlendirmeye alındı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde araç ve sürücü tespit edilirken, sürücünün ehliyetinin bulunduğu tespit edildi. Sürücüye herhangi bir maddeden cezai işlem uygulanmadı.

"Çekenden de yayınlayandan da şikayetçi olacağım"

Öte yandan söz konusu paylaşımın altına yorum yapan sürücünün babası, oğlunun 19 yaşında olduğunu ve ehliyetinin olduğunu söyledi. Baba söz konusu videoyu çekende, paylaşandan da şikayetçi olacağını dile getirdi. - KAYSERİ