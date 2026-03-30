Haberler

Polisten kaçan ehliyetsiz motosikletliye 336 bin TL ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocasinan'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücüye toplamda 336 bin TL idari para cezası kesilirken, motosiklet 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan kontrolde ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye 336 bin TL idari para cezası yazılırken, motosiklet 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine Y.N. yönetimindeki plakasız motosiklete 'dur' ihtarında bulundu. Ekiplerin ihtarına uymayan Y.N. kaçmaya başladı. Y.N., ekipler tarafından kovalamaca sonucu Billur Caddesi üzerinde yakalandı. Yapılan kontrolde ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'plakasız araç kullanmak', 'dur' ihtarına uymamak ve 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlarından toplamda 336 bin lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet 60 gün süreyle trafikten men edilerek, çekici tarafından otoparka çekildi.

Öte yandan, polisten kaçtığı sırada motosikleti deviren Y.N. ve motosiklette bulunan bir yolcu hafif şekilde yaralandı. 2 şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İşte tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi

CHP'li belediye başkanının sevgilisine ödediği para öyle böyle değil
Trump, İran'da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı

Trump, İran'da kiminle görüştüklerini açıkladı! Tarih de verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'dan vanaları kapattığı Avrupa'ya bir kara haber daha

Avrupa'ya bir kara haber daha verdi: Kritik seviyelerde
Eşinden boşanan kadının sözleri büyük tartışma yarattı

Eşinden boşanan kadının sözleri büyük tartışma yarattı
Mbappe görmesin! Ester Exposito'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım

Son paylaşımını Mbappe görmesin!
Beşiktaş'tan Berke Özer hamlesi

Ezeli rakipten Berke Özer bombası
Rusya'dan vanaları kapattığı Avrupa'ya bir kara haber daha

Avrupa'ya bir kara haber daha verdi: Kritik seviyelerde
Necati Ateş, Galatasaray'ı bekleyen görünmez tehlikeyi açıkladı

Galatasaray'ı bekleyen görünmez tehlikeyi açıkladı
Dili boğazına kaçan takım arkadaşlarına üzülünce oyuna devam edemediler

''Yaşları küçücük ama yürekleri kocaman'' dedirten haber