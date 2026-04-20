Kontrolden çıkan otomobil eczaneye daldı: 1 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobilin eczaneye girdiği kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağı Erkilet Osmangazi Mahallesi 49. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol üzerinde bulunan bir eczaneye girdi. Kazada 1 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

