Drift attıktan sonra tersten ilerlemeye çalışan sürücüye 60 bin TL ceza yazıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kavşakta drift atarak ters yönden ilerlemeye çalışan sürücüye 60 bin 709 TL ceza kesildi ve ehliyeti 2 ay süreyle alındı. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kavşakta drift atarak, tersten ilerlemeye çalışan şahsa 60 bin 709 TL ceza yazılırken, sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Atilla Nuhoğlu Caddesi ile Oymak Caddesi'nin kesişiminde bulunan kavşakta meydana gelen olayda, bir şahsın otomobiliyle kavşakta drift atarak, ters yoldan ilerlemeye çalıştığı görüntülerin paylaşılması üzerine, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, otomobil ve sürücüsü M.K. tespit edildi. Ekipler tarafından M.K.'ya 'drift atmak' ve 'ters yönden ilerlemek' suçlarından 60 bin 709 TL para cezası yazıldı. Ayrıca M.K.'nın ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Öte yandan M.K. hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
