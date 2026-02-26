70 yaşındaki adamı dolandırdı 1 milyon TL ve 5 yıl hapis cezası aldı

Kayseri'de 70 yaşındaki adama telefonda kendisini 'polis' olarak tanıtan ve 498 bin TL'sini alan sanık, 1 milyon lira para ve 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de kendisini 'polis' olarak tanıtarak, M.K.O. isimli vatandaşın 498 bin TL'sini aldığı iddia edilen Ü.K.'nin dolandırıcılık suçlamasıyla Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada karar çıktı. M.K.O.'nun hazır bulunduğu duruşmaya başka bir suçtan cezaevinde bulunan Ü.K. katılmadı. Duruşmada konuşan 70 yaşındaki M.K.O., sağlık testi için 3 gündür bir şey yemediği bir dönemde kendisini aradıklarını ve oyuna getirdiklerini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti Ü.K.'yi 1milyon TL adli para cezası ve 5 yıl hapis cezası verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı