Kayseri'deki dev uyuşturucu operasyonunda 211 kişi tutuklandı
Kayseri'de 2 bin 500 polisin katılımıyla düzenlenen tarihin en büyük uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 261 kişiden 211'i tutuklandı.
Kayseri'de dev uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 261 kişiden 211'i tutuklandı.
Kayseri'de geçtiğimiz gün sabah saatlerinde 2 bin 500 polisin katılımıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 1 helikopter ve 4 dronla 282 hedef şahsı yakalamak için 263 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 14'ü kadın 261 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 8 bin 618 sentetik ecza, çeşitli uyuşturucu ve uyarıcı madde, 2 ruhsatsız tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi.
İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 211'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 50 kişi ise adli kontrol kararı verildi. - KAYSERİ