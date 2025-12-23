Kayseri'deki 'yan bakma' cinayetine ceza yağdı

Kayseri'de 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili görülen duruşmada, cinayet zanlısına müebbet ve 10 yıl hapis cezası verilirken, 5 tutuksuz sanığa da 12 yıl 6 hapis cezası verildi.

Kayseri'de 12 Ekim 2024 tarihinde Osman Kavuncu Bulvarı üzerindeki bir restoranda gece yarısı meydana gelen ve iki grubunun karşı karşıya geldiği olayda Ahmet E.Ü. tarafından bıçaklanan Hakan K. hayatını kaybetmiş, K.D. de yaralanmıştı. Tutuklu sanık Ahmet E.Ü.'nün yanı sıra tutuksuz sanıklar A.T., N.B., Ö.F.K., S.E. ve S.E.'nin yargılandığı davanın karar duruşması Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Ahmet E.Ü., avukatı ve tutuksuz sanıkların avukatları ile Hakan K.'nın yakınları ve avukatları katıldı.

Duruşmada son sözlerini sorulan tutuklu sanık Ahmet E.Ü., annesine ve ablasına yönelik küfürler nedeniyle olayın yaşandığını belirterek, öldürmek kastı olmadığını, Hakan K.'nın yakınlarının yüzüne bakamadığı, kendisini affetmelerini istediğini söyledi.

Yapılan yargılama sonunda mahkeme heyetini tutuklu sanık Ahmet. E.Ü.'ye Hakan K.'ya yönelik eyleminden dolayı müebbet hapis cezası verirken, K.D.'ye yönelik eyleminden dolayı da 10 yıl hapis cezasına hükmederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme heyeti tutuksuz sanıklar A.T., N.B.Y., Ö.F.K., S.E. ve S.E.'ye de Hakan K.'nın ölümüyle ilgili olarak 'öldürmeye yardım' suçlamasıyla ayrı ayrı 8 yıl 4 ay, K.D.'nin yaralanması eylemi nedeniyle de 4 yıl 2 ay olmak üzere her bir sanığa 12 yıl 6 hapis cezasına hükmederek, yurt dışı yasağının devamına karar verdi.

Taraflar birbirine girdi

Duruşmanın ardından Hakan K.'nın yakınları tutuklu sanık Ahmet E.Ü.'ye tepki gösterirken, duruşma salonunun bulunduğu koridora alınmayan taraf yakınları arasında kavga çıktı. Çıkan kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden önlendi. - KAYSERİ