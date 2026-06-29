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Kayseri'de cezaevi ring aracı hafif ticari araçla çarpıştı: 7 yaralı

Kayseri'de cezaevi ring aracı hafif ticari araçla çarpıştı: 7 yaralı
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Kayseri-Malatya kara yolunda cezaevi ring aracı ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si jandarma personeli, 3'ü mahkum 7 kişi yaralandı.

Kayseri'de cezaevi ring aracı ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si jandarma personeli, 3'ü de mahkum olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya kara yolu Ağırnas Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, 38 AAY 957 plakalı cezaevi ring aracı ile 09 ASH 982 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç takla atarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kazada yaralanan 2'si jandarma personeli, 3'ü mahkum 7 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Çalışmaların ardından araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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