Cezaevi firarisi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 'çeşitli suçlardan aranan cezaevi firarisi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma', 'Hırsızlık' ve '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından toplam 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Ş.K. yakalandı. Ş.K., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı