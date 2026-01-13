Haberler

Cenaze taşıyan minibüs devrildi: 22 yaralı

Kayseri - Malatya kara yolunda cenaze taşıyan bir minibüsün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Malatya kara yolu Karahalka mevkiinde cenaze taşıyan 34 FLS 040 plakalı minibüs devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise minibüste bulunanlara müdahale etti. Minibüste bulunan 22 kişi sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, minibüste bulunan cenaze ise cenaze aracına nakledildi. İncelemelerin ardından minibüs, bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
