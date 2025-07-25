Kayseri'de Çatı Çökmesi: 69 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı

Kayseri'de Çatı Çökmesi: 69 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı
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Kayseri'nin Hacılar ilçesinde evinde oturan 69 yaşındaki A.B.'nin üzerine çatı çökmesi sonucu ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde evinde otururken üzerine çatı çöken yaşlı adam ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Beğendik Mahallesi İklim Sokak üzerinde meydana gelen olayda, evinin salonunda oturan A.B.'nin (69) üzerine çatı çöktü. Yaşlı adam beton yığınlarının altında kalırken durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda A.B., yığınların arasından ağır yaralı olarak çıkarıldı.

Yaralı adam olay yerindeki müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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