Kayseri'de Boydak Holding yöneticileri hakkında terör finansmanı iddiasıyla dava

Kayseri'de eski Boydak Holding yöneticileri ve aile bireylerinin kurucusu oldukları bankadaki hisselerinin terör örgütünün finansmanında kullanıldığı iddiasıyla müsaderesi talebiyle açılan davanın duruşmasına devam edildi.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık İ.B, tutuksuz sanıklar H.B. ve S.B. ile avukatları hazır bulunurken, sanıklar M.B. ve B.B. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılım sağladı. Sanıklar, üzerlerine isnad edilen suçlamaları reddetti.

Sanık H.B., savunmasında daha önceki ifadelerini yineleyerek, "Biz hayır işleri yaptık. Bize terörü finanse ettiğimiz suçlaması yöneltiliyor. Eğer böyle bir şey yapsak bunu belgeli ve kayıt altında mı yapardık? Devlet görevlileriyle hem ülke genelinde hem de yurtdışında birçok hayır faaliyetinde bulunduk. Bizden talep edilen yardımları gerçekleştirdik" dedi.

Sanık M.B. ise savunmasında, "Biz her zaman elimizden geldiğince hem çalışanlarımıza hem de çevremize yardım etmeye çalıştık. Cebimizde zarflarla dolaşırdık" diye konuştu.

Bazı sanık avukatları, dosyadan çekildiklerini belirterek, yerlerine yeni gelecek avukatların dosyayı incelemesi için süre talep etti. Mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KAYSERİ