Sokak ortasında dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini boğazından bıçakladı

Sokak ortasında dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini boğazından bıçakladı Haber Videosunu İzle
Sokak ortasında dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini boğazından bıçakladı
Güncelleme:
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs, konuşmak için çağırdığı boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında boğazından bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

  • Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde R.A. adlı şahıs boşanma aşamasındaki eşi Rabia A.'yı sokakta bıçaklayarak öldürdü.
  • Rabia A. olay yerinde hayatını kaybetti.
  • Şüpheli R.A. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, R.A. adlı şahıs boşanma aşamasındaki eşi Rabia A.'yı sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü.

Kayseri'de kan donduran bir cinayet işlendi. Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokak'ta meydana gelen olayda, R.A. boşanma aşamasındaki eşini konuşmak için çağırdı.

SOKAK ORTASINDA BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

İşten yeni geldiği öğrenilen Rabia A. da konuşmak için indiği sırada ikili arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine R.A. yanında bulunan bıçakla Rabia A.'yı boğazından yaraladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Rabia A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrası kaçan şüpheli R.A., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İncelemelerin ardından Rabia A.'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
