Kayseri'de Boş Arazide Yangın Çıktı

Kayseri'de Boş Arazide Yangın Çıktı
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Kocasinan ilçesinde meydana gelen atık yangını, itfaiye ekipleri tarafından zamanında müdahale ile söndürüldü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde boş arazide çıkan atık yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Oruçreis Mahallesi Ayancık Caddesi üzerinde bulunan boş bir arazide yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerine yakın alanda çıkan yangın; itfaiye ekipleri tarafından çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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