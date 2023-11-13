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Kayseri'de bir kadın evinde öldürülmüş halde bulundu

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir kadın evinde öldürülmüş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrolde kadının kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken jandarma ekipleri, hırsızlık ihtimali üzerinde duruyor.