Haberler

Kayseri'de Bir Günde 3 Ölümlü Kaza: 4 Ölü, 18 Yaralı

Kayseri'de Bir Günde 3 Ölümlü Kaza: 4 Ölü, 18 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de dün yaşanan üç ayrı trafik kazasında toplam 4 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Felahiye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi ölürken, Bünyan'daki kazada 2 kişi yaşamını yitirdi. Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde ise bir düğün konvoyundaki otomobilin bariyere çarpması sonucu bir kadın hayatını kaybetti, 7 aylık bir bebek dahil 3 kişi yaralandı.

Kayseri'de bir gün içerisinde 3 ölümlü kaza meydana geldi. Yaşanan kazalarda, toplamda 4 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi yaralandı.

Kayseri'de bir gün içerisinde meydana gelen 3 trafik kazasında toplamda 4 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. Dün sabahın erken saatlerinde Felahiye ilçesinde bağlı Mollahacı Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, N.M.E. (73) idaresindeki 38 YF 913 plakalı otomobil ile H.K. (52) yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleriyle birlikte araçlardaki 7 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılar H.K., N.M.E., B.K., E.K., N.E., H.K. ve Gülbahar K. (48) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan Gülbahar K., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bünyan'da yaşanan feci kazada 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Yine dün öğle saatlerinde Kayseri-Malatya Karayolu Köprübaşı Mevkii'nde bir başka ölümlü kaza yaşandı. Kazada, 34 CSH 456 plakalı otomobil ile 44 AHT 507 plakalı otomobil çarpışırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kazada isimleri öğrenilemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, 1'i ağır 9 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın meydana geldiği yolda geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı.

Düğün konvoyundaki otomobil bariyere çarptı

Öte yandan, büyük trajedinin yaşandığı üçüncü ölümlü kaza da, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde üzerinde meydana geldi. Düğüne gitmek üzere yola çıkan konvoyda bulunan B.Y. yönetimindeki 34 HDY 652 plakalı Wolkswagen marka otomobil bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön yolcu kısmında giren bariyer tavandan çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Sultan Yazıcıoğlu'nun (29) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılardan 7 aylık bebek A.Y., N.Y. ve H.C. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Sultan Yazıcıoğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Yaşanan kazalarda yaralanan 18 kişinin tedavisi kentteki çeşitli hastanelerde sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı

Fenomen Fatma Soydaş hakkında karar verildi
Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma; Berkant Acil'in ifadesi ortaya çıktı

Kardeşi de Haluk Levent'i sattı: Abim istedi yaptım
İran'dan İngiltere'deki ABD üssüne tehdit

İran, Avrupa ülkesinde açık adres verdi: Orası da meşru hedefimiz
Bahçeli'nin 'Hazine yardımı' önerisine Kılıçdaroğlu cephesinden tepki

Fena ters düştüler

Gözaltındaki ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar

Evinde yok yok! Ünlü yönetmen ve kardeşiyle ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Macaristan Başbakanı'na canlı yayında tükürüklü saldırı

Başbakana canlı yayında şok saldırı
İşte gözaltındaki Fatma Soydaş'ın ilk ifadesi

Sorguda bu iki fotoğrafı da sordular! İşte savunması

Sedat Peker, kendisine küfreden şahsın vurulmasına kayıtsız kalamadı

Peker, kendisine küfreden şahsın vurulmasına kayıtsız kalamadı
Fenerbahçeli futbolculara İsmail Kartal dokunuşu

İsmail Kartal yine yaptı yapacağını! Taraftarlar ''Helal olsun'' diyor
Avustralya Başbakanı Albanese, yürüyen merdivende düşmekten son anda kurtuldu

Yürüyen merdivende giden Başbakan fena sendeledi
Hakim kılığında milyonluk vurgun! Eşi bile gerçeği bilmiyormuş

Pes dedirten olay! Bu paylaşımlarla eşini bile yıllarca kandırmış
Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı

Mbappe'ye olay cinsel ilişki teklifi: Otel odasına çağırıp...