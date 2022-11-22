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Kayseri'de bir garip olay: Arkadaşının küfrettiği şahıs intihara teşebbüs etti

3. Sayfa Haberleri

Kayseri'de bir garip olay: Arkadaşının küfrettiği şahıs intihara teşebbüs etti

Kayseri'de bir garip olay: Arkadaşının küfrettiği şahıs intihara teşebbüs etti Kayseri'de arkadaşının kendisine küfür ettiğini iddia eden şahıs, elindeki bıçakla arkadaşının yanına gelmesini istedi.

Kayseri'de bir garip olay: Arkadaşının küfrettiği şahıs intihara teşebbüs etti

KAYSERİ - Kayseri'de arkadaşının kendisine küfür ettiğini iddia eden şahıs, elindeki bıçakla arkadaşının yanına gelmesini istedi. Polis ekipleri şahsı uzun uğraşlar sonucu ikna etti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'nda meydana gelen olayda, elinde bıçak bulunan A.A. arkadaşının kendisine küfrettiğini iddia ederek, yanına gelmesini istedi. Durumu fark eden polis ekipleri, A.A.'nın yanına giderek, ikna çabalarına başladı. Tedbir amacıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, öfkeli şahıs arkadaşının yanına gelmediği takdirde bıçağı bırakmayacağını söyledi. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilen A.A., elindeki bıçağı bırakınca gözaltına alındı.

Şahıs, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri 3. Sayfa Haberler

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