Kayseri'de Bina Görevlisi Tartışma Sonucu Bıçaklandı

Kayseri'de Bina Görevlisi Tartışma Sonucu Bıçaklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Talas ilçesinde, bina görevlisi B.A., bina sakini ile çıkan tartışma sonucunda eline bıçak alan şahıs tarafından ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde tartıştığı şahıs tarafından defalarca bıçaklanan bina görevlisi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Uçar Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre bina sakini B.B. ile bina görevlisi B.A. (38) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.B. eline geçirdiği ekmek bıçağı ile bina görevlisi B.A.'yı defalarca bıçakladı. Meydana gelen olayda B.A. aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan B.A. ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Özel bakım merkezinde dehşete düşüren görüntüler! Bakıcıların savunması daha skandal

İnsanlıktan utandıran görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fener'in başına talih kuşu kondu! Yıldız futbolcuya çuvalla para teklif edildi

Yıldız futbolcu için çuval çuval para teklif edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.