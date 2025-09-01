Kayseri'de Bina Görevlisi Tartışma Sonucu Bıçaklandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde tartıştığı şahıs tarafından defalarca bıçaklanan bina görevlisi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Uçar Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre bina sakini B.B. ile bina görevlisi B.A. (38) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.B. eline geçirdiği ekmek bıçağı ile bina görevlisi B.A.'yı defalarca bıçakladı. Meydana gelen olayda B.A. aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan B.A. ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ