Kayseri'de Bıçaklı Yaralama Olayı: 4 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişinin bıçakla yaralanmasının ardından polis ekipleri 4 kişiyi yakaladı. Tutuklanan M.C.K. dışında diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişinin bıçakla yaralandığı olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; olaya karışan 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Germir Mahallesi Sırasöğütler Caddesi üzerinde T.D.'nin bıçakla yaralanması sonrasında Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda tespit edilen şüpheliler M.C.K., Y.K., K.K. ve A.D.K. suç aleti bıçak ile yakalandı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilenlerden M.C.K. 'Bıçakla Kasten Yaralama' tutuklanarak cezaevine teslim edilirken diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

