Haberler

Kayseri'de iki grup arası bıçaklı kavga: 2 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Talas ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 şahıs yaralandı. Elinden ve bacağından yaralanan şahısların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Cemil Baba Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iki grup arasından henüz bilinmeye bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüştüğü olayda, karşılıklı olarak bıçaklar kullanıldı. Olayda M.Ç. bacağından bıçaklanırken, ismi öğrenilemeyen bir şahıs ise elinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından 2 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, ekipler olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

