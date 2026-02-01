Kayseri'de bir kişiyi bıçaklayarak yaralayan çocuk yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 17 yaşındaki çocuk binaya sığınırken, saldırıyı gerçekleştiren aynı yaştaki çocuk yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gevhernesibe Mahallesi Çimen Sokak'ta meydana gelen olayda A.B. (17), tartıştığı kişi tarafından bacağından bıçakla yaralandı. A.B., Sahabiye Mahallesi Konak Sokak üzerinde bulunan bir binaya sığınarak, yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından A.B.'yi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ekipler olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. .

Şüpheli çocuk yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin B.B.S. (17) olduğu belirlendi. Ekipler tarafından saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanan B.B.S. gözaltına alındı. - KAYSERİ