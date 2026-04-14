Kayseri'de kaçak sigara operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 158 paket bandrolsüz sigara ile 300 paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Malatya karayolu Solaklar mahallesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yapılan yol kontrol devriyesi esnasında durdurulan 2 ayrı tırda arama yapıldı. Yapılan aramalarda çay ve tütün tespit köpeğinin tepki vermesi sonucu toplam 158 paket bandrolsüz sigara ve 300 paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

