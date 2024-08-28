Kayseri'de alt geçitte zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde alt geçitte 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Bulvarı üzerinde bulunan alt geçitte 35 PBL 54 plakalı Lada marka otomobil, 34 GFU plakalı otomobil ve 06 L 3655 plakalı Ford marka otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yol üzerinde önlem alırken, yaralı şahıs ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ