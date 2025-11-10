Haberler

Kayseri'de Alkollü Sürücüye Yüksek Ceza

Güncelleme:
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yapılan trafik uygulamasında 1.52 promil alkollü çıkan sürücüye 9 bin 268 TL ceza kesildi ve ehliyeti 6 ay süreyle alındı. Sürücü, ilk kez alkol kullandığını iddia etti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ilk kez alkol kullandığını iddia eden sürücü polis ekiplerinin uygulamasına takıldı. 1.52 promil alkollü çıkan sürücüye 9 bin 268 TL idari para cezası yazılırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ilçeye bağlı Argıncık Mahallesi 149. Sokak'ta trafik uygulaması yaptı. Ekipler, İ.Y. yönetimindeki 38 SY 202 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan kontrollerde İ.Y. 1.52 promil alkollü olduğu belirlenirken, sürücüye 9 bin 268 TL idari para cezası uygulayarak, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

'Trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan hakkında adli işlem başlatılan İ.Y. ilk kez alkol kullandığını söyleyerek kendini savundu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
