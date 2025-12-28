Tırın önüne atladı, trafiği kilitledi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, ağaç yüklü bir tırın önüne geçerek gitmesine izin vermedi. Trafiği kilitleyen şahsı yakınları güçlükle kaldırıma çekti.

Edinilen bilgiye göre, Argıncık Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, alkollü olduğu iddia edilen M.A. seyir halindeki ağaç yüklü tırın önüne atladı. Tırın gitmesine izin vermeyen M.A. trafiği kısa süreli kilitlerken, tır şoförü araçtan inerek M.A.'yı yolun kenarına çekmeye çalıştı. İkna olmaya M.A. tekrardan tırın önüne geçerek, eylemini sürdürdü. Daha sonra olay yerine gelen M.A.'nın yakınları güçlükle şahsı kaldırıma çekti. Kısa süreli kilitlenen trafik, M.A.'nın çekilmesinin ardından açıldı. - KAYSERİ