Kazalı araçla ilerledi, alkol testini reddetti
Güncelleme:
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, kaza yaparak trafikte ilerleyen sürücüye alkol testi yapılmak istendi. Alkollü olmadığını iddia eden sürücü alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Sonuç olarak, sürücüye 30 bin TL idari para cezası kesilirken, ehliyeti 2 yıl süreyle askıya alındı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kaza yaptığı halde trafikte ilerlediği ihbarı yapılan sürücü, polis ekipleri tarafından durduruldu. Alkollü olmadığını iddia eden sürücü alkolmetreyi üflemeyi reddetti.

Edinilen bilgiye göre, Ahievran Mahallesi'nde vatandaşlar R.C.A. yönetimindeki 06 DZB 01 plakalı hafif ticari aracın refüje ve direklere çarparak, ilerlediğini iddia ederek ihbarda bulundu. İhbar polis ekipleri tarafından değerlendiren ekipler, R.C.A.'yı Germir Mahallesi Nalçık Bulvarı üzerinde durdurdu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde araçta herhangi bir suç unsuru bulunmazken, Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından R.C.A.'ya alkol testi yapılmak istendi. R.C.A. alkollü olmadığını iddia ederek, alkolmetreyi üflemedi. R.C.A.'ya alkol testini reddettiği ve trafiğin ilgili kurallarını ihlal ettiği için toplamda 30 bin TL idari para cezası yazılarak, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. İşlemlerin ardından R.C.A.'ya ait hafif ticari araç çekiciyle otoparka kaldırıldı. - KAYSERİ

Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var
Fenerbahçe'den yılın sürprizi! Tam 10 sezon sonra geri dönüş
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
