Kayseri'de Alkollü Bireyin İntihar Girişimi Polis Tarafından Önlenildi

Kayseri'de Alkollü Bireyin İntihar Girişimi Polis Tarafından Önlenildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde köprüden atlamaya çalışan alkollü bir şahıs, polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu intihar girişiminden vazgeçti. Olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri de destek verdi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde köprüden atlayarak intihar teşebbüsünde bulunan alkollü şahsı polis ikna etti.

Edinilen bilgiye göre, olay Mevlana Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerindeki köprüde meydana geldi. M.K. köprüye çıkarak intihar etmek istedi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de M.K.'nın bulunduğu bölgeye şişme yatak kurdu. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu M.K. atlamaktan vazgeçerek, güvenli bölgeye çekildi.

M.K. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hız sınırını aşan Bakan Uraloğlu, jandarmadan ceza yedi

Hız sınırını aşan Bakan Uraloğlu jandarmadan ceza yedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lisenin 18 maddelik kurallar listesi tepki çekti, Valilik soruşturma başlattı

18 maddelik liste infial yarattı, Valilik o lise için harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.