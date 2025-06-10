Kayseri'de Ahşap Fabrikasında Yangın

Kayseri'de Ahşap Fabrikasında Yangın
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Kayseri Melikgazi ilçesindeki bir ahşap fabrikasının silosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 buçuk saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangın nedeninin araştırıldığı bildiriliyor.

Kayseri'de ahşap fabrikasında korkutan yangın

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir ahşap fabrikasının silosunda çıkan yangın yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmalar sonucunda söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri OSB 17. Cadde üzerinde bulunan ARKOPA ahşap ve panel fabrikasının silosunda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, vardiyada çalışan işçiler ise fabrikadan tahliye edildi.

Yangın havadan görüntülendi

Fabrikanın silosunda çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışması ile söndürülürken, ekiplerin müdahalesi ise dron ile görüntülendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN KAN - 3.Sayfa
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