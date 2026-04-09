Ahır yandı, 12 büyükbaş hayvan telef oldu

Kayseri'nin İncesu ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 12 büyükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Hamurcu Mahallesi'nde Mehmet Işık'a ait ahırda henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın; itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülürken 12 büyükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.

Birçok hayvanın da yaralandığı yangında hayvanların sahibi Mehmet Işık; yetkililerden yardım istedi. - KAYSERİ

