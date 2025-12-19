Yol kontrolünde 930 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 930 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Pınarbaşı ilçesi Solaklar Mahallesi'nde yapılan yol kontrolünde 930 paket bandrolsüz sigara ile Kocasinan ilçesinde D.Ö.'nün üzerinde yapılan aramalarda 30 adet elektronik sigara bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, olayla ilgili işlem başlatıldı. - KAYSERİ