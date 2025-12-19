Haberler

Yol kontrolünde 930 paket kaçak sigara ele geçirildi

Yol kontrolünde 930 paket kaçak sigara ele geçirildi
Güncelleme:
Kayseri'de jandarma ekipleri, Pınarbaşı ilçesinde yaptıkları yol kontrolünde 930 paket bandrolsüz sigara ve Kocasinan ilçesinde bir şahıs üzerinde 30 adet elektronik sigara ele geçirdi. Olayla ilgili işlemler başlatıldı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 930 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Pınarbaşı ilçesi Solaklar Mahallesi'nde yapılan yol kontrolünde 930 paket bandrolsüz sigara ile Kocasinan ilçesinde D.Ö.'nün üzerinde yapılan aramalarda 30 adet elektronik sigara bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, olayla ilgili işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

