Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de 92 yaşındaki adam budama yaparken ağaçtan düşerek hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde 92 yaşındaki bir adam, budama yapmak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde 92 yaşındaki şahıs, budamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Beğendik Mahallesi Hacepli Cami Sokak üzerindeki bir bahçede meydana gelen olayda M.M. (92) budamak için çıktığı elma ağacından düştü. Yaşlı adamın hareketsiz şekilde yerde yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, M.M.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından talihsiz adamın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Acil Durum Güvenlik Hacılar kayseri 3-sayfa Güncel Yaşam

Üç Bakan, Diyarbakır'da Narin'in kabrini ziyaret etti! Narin'in hiçbir akrabası ile görüşmediler

Narin'in hiçbir akrabası ile görüşmediler!

 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 267 kişinin ifadesi alındı, 22 şüpheli yarın mahkemede

Hesap günü geldi! 22 şüpheli yarın mahkemede

 Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü

Narin cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü
Meta'dan Narin açıklaması! Amca Salim Güran'ın sildiği Whats App mesajları istenmişti

Cinayeti Whats App mesajları çözebilirdi! Meta'dan 'Narin' açıklaması
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Resmi kimlik belgeleri nelerdir? Vesna ne demek? Femboy ne demek? BitLocker nedir? Bugün Kuruluş Osman var mı, bu hafta Kuruluş Osman yok mu? Leyla dizisi Leyla kim? Leyla Hayat Aşk Adalet Leyla geçekte kim, Leyla rolünü kim oynuyor? Leyla dizisi Nur kim? Leyla Hayat Aşk Adalet Nur geçekte kim, Nur rolünü kim oynuyor? Eylül ayında hangi sebzeler ekilir? Eylül ayında hangi balık yenir? Leyla dizisi Tufan kim? Leyla Hayat Aşk Adalet Tufan geçekte kim, Tufan rolünü kim oynuyor? Leyla dizisi Mali kim? Leyla Hayat Aşk Adalet Mali geçekte kim, Mali rolünü kim oynuyor?
title