Kayseri'de Kaçak Tütün Operasyonu: 9 Bin 660 Makaron Ele Geçirildi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 9 bin 660 adet içi tütün dolu makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, 9 bin 660 adet içi tütün dolu makaron, 16 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ve 121 kilo 500 gram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Ekipler tarafından olaya karışan şahıslar hakkında işlem başlatıldı. - KAYSERİ

