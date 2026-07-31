Kayseri’de 725 polis ile huzur-asayiş uygulaması

Kayseri'de 725 polisin katılımı 55 farklı noktada gerçekleştirilen huzur uygulamasında 21 bin 122 şahıs sorgulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, genel asayişin, kamu düzeninin, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla tüm birimlerden 725 polisin katılımı ile kent genelinde 55 farklı noktada Şehit Murat Akpınar-11 eş zamanlı huzur-asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada, 21 bin 122 şahıs ve 11 bin 576 araç sorgulanırken, çeşitli miktarlarda narkotik madde ele geçirilerek, şahıslar hakkında gerekli adli işlem başlatıldı. Uygulamada ayrıca, 102 aranan şahıs yakalanırken, 30 yoklama kaçağı şahsa gerekli işlemler yapıldı. Yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tüfek, 19 adet dolu kartuş ve 2 adet maksat dışı bıçak ele geçirildi.

Öte yandan, 49 şahsa Kabahatler Kanunu'ndan, 724 araç ve sürücüsüne de çeşitli trafik suçlarından cezai işlem yapılarak, 37 araç trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı