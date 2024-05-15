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Kayseri'de 54 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kadın Yakalandı

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Kayseri polisi, 54 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadını saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarına yönelik çalışma başlattı. N.G., düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri polisi, 54 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadını saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; özellikle "hırsızlık" suçlarına yönelik haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hakkında "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" yapma suçundan 54 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.G.'nin (38) adresini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. N.G., düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın, cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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