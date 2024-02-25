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Kayseri'de 5 yaşındaki çocuk koşarken hayatını kaybetti

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 5 yaşındaki çocuk, kardeşleriyle birlikte koşarken aniden yere yığılarak hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Aile büyük üzüntü yaşarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 5 yaşındaki çocuk, kardeşleriyle birlikte koşarken bir anda yere yığılarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan aile yıkılırken, çocuğun ölüm anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mithatpaşa Kefe Sokak üzerinde kardeşleriyle koşan yabancı uyruklu Rihim El A., bir anda yere yığıldı. Rihim'in düştüğünü gören diğer kardeşleri koşarak durumu ailesine haber verdi. Durumun yetkililere bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, 5 yaşındaki Rihim'in hayatını kaybettiği belirlendi. Haberi alan aile yıkılırken, çocuğun cansız bedeni incelemelerin ardından otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan, küçük Rihim'in kardeşleriyle koşması ve yere yığılması, çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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