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5'inci kattan düşen çocuk ağır yaralandı

5'inci kattan düşen çocuk ağır yaralandı
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Melikgazi ilçesinde 5. kattaki evin penceresinden düşen 12 yaşındaki N.U.T. ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisi sürüyor.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5'inci kattaki evin penceresinden düşen 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Germir Mahallesi Avanos Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; N.U.T. (12), yaşadığı 5'inci kattaki evin penceresinden aşağı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan N.U.T. daha sonra ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise evde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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