Kayseri'de 38 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı
Güncelleme:
Kayseri'de, kasten öldürme, kasten yaralama ve alkol ile uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanma suçlarından toplam 38 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. (25) yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik ortak çalışma yapıldı. Ekipler tarafından şahısların saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonda hakkında 'kasten öldürme', 'kasten yaralama' ve 'alkol ile uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanma' suçlarından toplam 38 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. (25) yakalandı. A.K., işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
