Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 şahıs yakalandı

Güncelleme:
Kayseri'de polis ekipleri, çeşitli suçlardan toplamda 54 yıl 4 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 şahsı yakaladı. Zanlılar, cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından çeşitli suçlardan toplamda 54 yıl 4 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri, Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 'konutta birden fazla kişi ile birlikte yağma' suçundan 20 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.G. (39), hakkında 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'hırsızlık" suçlarından 19 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. (22) ve hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 14 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K. (32) yakalandı.

Yakalanan 3 şahıs işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
