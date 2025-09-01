Kayseri'de 3 Yıl Sonra Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı

Kayseri'de 2022 yılında bir kuyumcudan hırsızlık yapan A.E. adlı kişi, 3 yıl sonra yakalanarak adalete teslim edildi. Emniyet, faili meçhul dosyalar üzerinde çalışmalara devam ediyor.

Kayseri'de 3 yıl önce gerçekleşen faili meçhul hırsızlık olayı polis ekipleri tarafından aydınlatıldı. 2022 yılında bir kuyumcudan 15 gram ağırlığında iki altın kolyeyi çalan hırsız, 3 yıl sonra yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri geçmiş yıllara ait faili meçhul dosyaların aydınlatılması ve aranan şahısların yakalanması için çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 2022 yılında Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kuyumcudan toplam 15 gram ağırlığındaki iki adet kolyeyi çalarak, 'açıktan hırsızlık' olayını gerçekleştiren A.E. yakalandı.

A.E.'nin işlemleri sürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
