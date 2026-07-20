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Kayseri'de 3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Kayseri'de 3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3. kattaki evin penceresinden düşen 3 buçuk yaşındaki M.E.Ö. ağır yaralandı. Hastanede hayati tehlikesi devam ediyor, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3. kattaki evin penceresinden düşen 3 buçuk yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi üzerindeki 7 katlı binanın 3. katında yaşayan 3 buçuk yaşındaki M.E.Ö. pencereden aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından küçük çocuğu ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. M.E.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, ekipler tarafından ikamette inceleme yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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