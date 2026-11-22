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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 26 ayrı aranma kaydı olan firari şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda hakkında 'Dolandırıcılık ve Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçlarından 26 ayrı aranma kaydıyla firari olarak aranan ve 58 yıl 4 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ü. (55) yakalandı.

Yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı