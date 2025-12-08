15 dosyadan aranan şahıs yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 15 aranma kaydı ve 22 yıl 7 ay hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı. M.T. isimli şahıs, dolandırıcılık ve yağma suçlarından aranan bir kişiydi. Emniyet, halkın güvenliği için mücadelenin süreceğini belirtti.
Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; hakkında 'Dolandırıcılık' ve 'Yağma' gibi çeşitli suçlardan 15 aranma kaydı ile aranan, toplam 22 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 689 bin 920 TL adli para cezası bulanan M.T. (36) saklandığı adreste yakalandı.
İşlemleri tamamlanan M.T. cezaevine teslim edilirken İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ
