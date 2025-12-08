15 dosyadan aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 15 dosya ile aranan ve hakkında 22 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; hakkında 'Dolandırıcılık' ve 'Yağma' gibi çeşitli suçlardan 15 aranma kaydı ile aranan, toplam 22 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 689 bin 920 TL adli para cezası bulanan M.T. (36) saklandığı adreste yakalandı.

İşlemleri tamamlanan M.T. cezaevine teslim edilirken İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ