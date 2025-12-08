Haberler

15 dosyadan aranan şahıs yakalandı

15 dosyadan aranan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 15 aranma kaydı ve 22 yıl 7 ay hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı. M.T. isimli şahıs, dolandırıcılık ve yağma suçlarından aranan bir kişiydi. Emniyet, halkın güvenliği için mücadelenin süreceğini belirtti.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 15 dosya ile aranan ve hakkında 22 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; hakkında 'Dolandırıcılık' ve 'Yağma' gibi çeşitli suçlardan 15 aranma kaydı ile aranan, toplam 22 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 689 bin 920 TL adli para cezası bulanan M.T. (36) saklandığı adreste yakalandı.

İşlemleri tamamlanan M.T. cezaevine teslim edilirken İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bahis soruşturmasında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 29 isim için tutuklama talebi

Futbol dünyasının ünlü isimleri için tutuklama talebi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! Kar kalınlığı 18 santime ulaştı

İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! 18 santime ulaştı
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk

Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı! Yeni hedefi akıllara zarar

2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
UNRWA merkezine baskın: BM bayrağı indirildi, İsrail bayrağı çekildi

İsrail'den BM'yi kızdıracak hareket! Kendi bayraklarını astılar
İşte 1 senede Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İşte 1 senede Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Meydanlara akın ettiler! Suriye'de 1. yıl coşkusu

Meydanlara akın ettiler! Komşuda Hürriyet Günü coşkusu
title