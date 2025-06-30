Kayseri'de 19 Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı

Kayseri'de 19 Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı
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Kayseri'de yapılan polis çalışmaları sonucunda 23-29 Haziran tarihleri arasında 19 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 19 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve 4 şüpheli tutuklandı. Toplam 318 şahıs yakalanırken, 91'i adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 23-29 Haziran arasında yapılan çalışmalarda 19 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından faaliyet dönemi içerisinde yapılan çalışmalarda 19 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılarak, 19 hırsızlık şüphelisi yakalanıp ve 4 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Hırsızlık malı olan 80.500 TL değerindeki malzemeler ele geçirilerek, tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda da toplam 263 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 111 şahıs, İfadeye yönelik aranması bulunan 150 şahıs, yoklama kaçağı / bakaya olan 57 şahıs ile birlikte toplam 318 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 91'i adli makamlarca tutuklandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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