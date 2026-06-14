Haberler

'Silahla tehdit' suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan şahıs yakalandı

'Silahla tehdit' suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de polis ekiplerinin ortak çalışmasıyla, 'silahla tehdit' suçundan 17 yıl 4 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.H.H. yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 'silahla tehdit' suçundan 17 yıl 4 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik ortak çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 'silahla tehdit' suçundan 17 yıl 4 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.H.H. (36) yakalandı.

İşlemleri tamamlanan D.H.H. cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya Kupası ilk şakasını İsviçre’ye yaptı! Yok böyle bir son

Dünya Kupası ilk şakasını yaptı! Yok böyle bir son
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk maçta neler oldu neler! İşte gecenin programı

İlk maçta neler oldu neler! İşte gecenin programı
Fatih Terim YouTube kanalı açtı! İlk sözleri merak konusu oldu

"Bekleyin" diyerek duyurdu! Ortalık yıkıldı

Film sahnelerini aratmayan kaza: Kovalamaca sırasında otomobilin çarptığı hırsız öldü, iki polis yaralandı

Film sahnelerini aratmayan feci kaza: Polis ezildi, hırsız öldü!
Gittiği iki hastanede doktorlardan sakladığı bilgi üçüncüde canından etti

İki hastanede doktorlardan sakladığı bilgi üçüncüde canından etti
Arhavi'de iki imam serinlemek için girdikleri gölette can verdi

İlçeyi yasa boğan ölüm: İki genç imam girdikleri göletten çıkamadı
En mutlu günleri kabusa döndü: Cephe hattındaki düğünde Rus intihar dronu patladı

Ne gelin ne damat bu günü unutmayacak! En mutlu günleri kabusa döndü

8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi

8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi