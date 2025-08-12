Kayseri'de 15 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Kayseri'de polis ekipleri, 2 farklı suçtan toplam 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Ö.B.'yi saklandığı adreste gözaltına aldı. Şüpheli, cezaevi firarisi olarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adrese operasyon düzenledi. Operasyonda; hakkında 'kasten yaralama' ve 'ruhsatsız ateşli silah, mermi satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından toplam 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.B. (26) yakalandı.

Cezaevi firarisi de olduğu öğrenilen şüpheli, cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

