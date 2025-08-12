Kayseri'de 15 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 2 farklı suçtan toplam 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adrese operasyon düzenledi. Operasyonda; hakkında 'kasten yaralama' ve 'ruhsatsız ateşli silah, mermi satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından toplam 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.B. (26) yakalandı.

Cezaevi firarisi de olduğu öğrenilen şüpheli, cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ