Kayseri'de 14 Katlı Bina Yangını: Mahsur Kalanlar Kurtarılıyor

Kayseri'nin Talas ilçesinde 14 katlı binanın 13'üncü katında yangın çıktı. Evlerinde mahsur kalanlar kurtarılmak için balkonlara çıkıp yardım isterken, ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde bulunan 14 katlı binanın 13'üncü katında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken yoğun dumandan dolayı evlerinde mahsur kalan vatandaşlar yardım istedi. Ekipler, mahsur kalanları tahliye çalışmalarına başlarken, itfaiye ise yangına müdahale ediyor. - KAYSERİ