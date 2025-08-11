Kayseri'de 14 Katlı Bina Yangını: Mahsur Kalanlar Kurtarılıyor

Kayseri'de 14 Katlı Bina Yangını: Mahsur Kalanlar Kurtarılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Talas ilçesinde 14 katlı bir binanın 13. katında çıkan yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, balkonlara çıkarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ediyor ve mahsur kalanları tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri'nin Talas ilçesinde 14 katlı binanın 13'üncü katında yangın çıktı. Evlerinde mahsur kalanlar kurtarılmak için balkonlara çıkıp yardım isterken, ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde bulunan 14 katlı binanın 13'üncü katında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken yoğun dumandan dolayı evlerinde mahsur kalan vatandaşlar yardım istedi. Ekipler, mahsur kalanları tahliye çalışmalarına başlarken, itfaiye ise yangına müdahale ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Android depremden 30 saniye önce uyardı, iPhone fena çuvalladı

Telefonların deprem sınavı! Biri önceden uyardı, diğeri sınıfta kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailecek gittikleri piknik felaketle sonuçlandı

Ailecek gittikleri piknik felaketle sonuçlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.