Kayseri'de 105 Asker Mide Bulantısı ve Kusma Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı

Kayseri'de yedikleri yemek sonrası kusma ve mide bulantısı şikayetiyle 105 asker tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 1. Komando Tugayı Köşk Kışla'da askerler, dün akşam saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayınca durumu yetkililere bildirdi. Kışlaya çok sayıda ambulans sevk edilirken, 105 asker, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla şehirde bulunan hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. - KAYSERİ