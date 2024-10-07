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Kayseri'de 105 Asker Mide Bulantısı ve Kusma Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı

Kayseri'de 105 Asker Mide Bulantısı ve Kusma Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı
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Kayseri'deki 1. Komando Tugayı'nda, akşam yemeği sonrası mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan 105 asker tedavi altına alındı. Askerler, yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.

Kayseri'de yedikleri yemek sonrası kusma ve mide bulantısı şikayetiyle 105 asker tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 1. Komando Tugayı Köşk Kışla'da askerler, dün akşam saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayınca durumu yetkililere bildirdi. Kışlaya çok sayıda ambulans sevk edilirken, 105 asker, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla şehirde bulunan hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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