Haberler

Kayseri Bünyan'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Bünyan'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 4 yaralıdan biri hastanede hayatını kaybetti, diğer 3 yaralı Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Sivas kara yolu Karakaya Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen hafif ticari araçla otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan 4 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Şakire Gökkurt hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralı ise Bünyan Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kazaya karışan araçlar çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
Bayraklı Belediyesi soruşturmasında para trafiği ortaya çıktı! Paraların bir kısmı eski başkanın oğluna gitmiş

Para trafiği ortaya çıktı! Bir kısmı eski başkanın oğluna gitmiş
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meloni'den yapay zekaya karşı sıra dışı hamle! Artık kimse onu taklit edemeyecek

Meloni'den sıra dışı hamle! Artık kimse onu taklit edemeyecek
Siyasette seviye yerlerde! Yeni Partili başkan CHP'li başkana böyle seslendi: Senin ağzını yerim ben

Yeni Partili başkanın CHP'li başkana sözleri olay! "Senin ağzını..."
Eskişehir'de 'Pardon' filmi gibi olay! İşlemediği damacana hırsızlığından 4 ay yattı, gerçek hırsız itiraf edince tahliye edildi

Suçsuz yere 4 ay yattı! Gerçek hırsız bakın nasıl ortaya çıktı
CHP'li Ümit Uysal, Kılıçdaroğlu aday olmazsa kurultayda aday olacağını açıkladı

CHP'li belediye başkanı, Kılıçdaroğlu'na rakip oldu: Kesinlikle adayım
Kılıçdaroğlu'ndan yeni anayasaya yeşil ışık! Tek bir şartı var

Kılıçdaroğlu'ndan yeni anayasaya yeşil ışık! Tek bir şartı var
'Yıkamacılar'a büyük operasyon! 102 kişi gözaltında

"Yıkamacıları" yıkan operasyon! Evleri basıp onlarca kişiyi aldılar
Seyir halindeki cenaze aracının kapağı açıldı! Tabut yola düştü

Akılalmaz olay! Acılı aileye bir şok da cenaze nakil aracından geldi