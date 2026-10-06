Kayseri Bünyan'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Sivas kara yolu Karakaya Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen hafif ticari araçla otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan 4 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Şakire Gökkurt hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralı ise Bünyan Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kazaya karışan araçlar çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı